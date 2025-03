Giuntoli: «Tudor alla Juventus anche per il Mondiale per Club»

Cristiano Giuntoli ha presentato oggi la conferenza stampa di Igor Tudor da nuovo allenatore della Juventus. Il dirigente ha dato una notizia relativa al Mondiale per Club.

TRA PASSATO E FUTURO – Qualche giorno fa la Juventus ha ufficializzato l’addio di Thiago Motta. L’italo-brasiliano non ha vinto Cristiano Giuntoli né tutta la dirigenza bianconera, che ha deciso di cambiare affidandosi ad Igor Tudor. La Lazio lo scorso anno per pochissime partite, poi mesi di stop senza una squadra. Adesso il club di Torino ci punta per il finale di stagione e non solo, Giuntoli nutre una speranza e ne ha parlato così in conferenza stampa: «Volevo fare chiarezza sul mio rapporto con Thiago Motta che rimarrà un grande rapporto, gli auguro ogni bene. Dopo Firenze ci siamo presi tempo e a mente fredda abbiamo analizzato le ultime gare che hanno destato preoccupazione, non solo per le sconfitte. Abbiamo deciso di dare una sterzata. La scelta è andata subito su Igor, non solo per il suo passato ma soprattutto per le sue qualità tecniche, umane e morali. Rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale per Club, poi ci siederemo attorno a un tavolo e la speranza è continuare insieme»