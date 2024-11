Giuntoli: «Scudetto, bella classifica! Skriniar? Valutiamo tante situazioni»

Cristiano Giuntoli è tra gli ospiti del Charity Gala di Milano, iniziativa di beneficienza per la lotta al Diabete di tipo 1. Il Direttore Sportivo della Juventus a Sky Sport ha fatto il punto sullo scudetto, la classifica (con l’Inter a un punto dal Napoli) e sul mercato. Protagonista? Milan Skriniar

TRA CAMPIONATO E MERCATO – Tante le squadre appaiate in cima alla classifica: ben sei nel giro di due punti. Una situazione creatasi anche dopo il pareggio tra Inter e Napoli di ieri sera a San Siro, che ha mantenuto invariate le distanze fra le due squadre, ma ha permesso a molte altre di guadagnare punti. Fra queste proprio anche la Juventus, il cui Direttore Sportivo, Cristiano Giuntoli, ha parlato proprio della lotta per il titolo. Ma non solo. Grande interesse infatti anche relative alle mosse di mercato, con il nome di Milan Skriniar – proprio un ex nerazzurro – da tenere sotto controllo.

Cristiano Giuntoli tra campo e mercato: lotta scudetto e caccia a un ex dell’Inter

BEL CAMPIONATO – Queste le parole di Cristiano Giuntoli proprio sulla situazione in classifica dopo Inter-Napoli e sul mercato di gennaio: «Il bello di questo campionato è avere tante squadre in cima. Porta interesse e attira più appassionati. Noi abbiamo bisogno di tempo, ma grazie al Mister e ai ragazzi siamo ancora lì, cercando di non smettere di sognare. Skriniar in difesa? In questo momento ci stiamo guardando intorno. Sappiamo che le cose a gennaio sono sempre molto particolari. Stiamo valutando un po’ di situazioni, aspettiamo il momento giusto. I tempi per parlare di mercato sono ancora prematuri».