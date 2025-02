Giuntoli: «Juventus inaccettabile! Thiago Motta? Non è in discussione»

Dopo la disfatta in Coppa Italia contro l’Empoli, Cristiano Giuntoli fa luce sul momento della Juventus. Il dirigente sportivo bianconera prova a rassicurare, anche sul futuro di Thiago Motta.

INACCETTABILE – Cristiano Giuntoli, intervistato da Sky Sport 24 all’indomani della caduta rovinosa della Juventus in Coppa Italia, dichiara: «Sono d’accordo con quello che ha detto mister Thiago Motta. Quella di ieri è stata una prestazione inaccettabile e di questo no è convinta la squadra, l’allenatore e anche noi. Questa mattina ci siamo trovati a mente fredda con Maurizio, col presidente Ferrero e con il mister davanti alla squadra. Sono convinti di dover fare di più e centrare in queste ultime partite l’obiettivo della Champions League».

Juventus, che momentaccio: Giuntoli fa luce sul futuro di Thiago Motta

ARRABBIATI – Cristiano Giuntoli prosegue: «Noi siamo convinti che il progetto iniziato quest’estate sia importante, stia dando valore, con tanti ragazzi giovani e siamo convinti che in futuro ci possa dare grandi soddisfazioni. Quindi Thiago Motta non è in discussione. Ieri è stata una partita quasi inspiegabile. Venivamo da quattro vittorie consecutive in campionato e non pensavamo sicuramente di fare questa prestazione. Siamo veramente molto dispiaciuti e anche un po’ arrabbiati. Siamo convinti che il progetto sia corretto, anche se era lecito incontrare delle difficoltà. Queste sono state accentuate da tantissimi infortuni, che hanno aggravato la situazione. Ma siamo sulla strada giusta».

RESPONSABILITÀ – Cristiano Giuntoli conclude: «Thiago Motta ha detto che c’è chi pretende senza dare? Lui ha voluto riportare la squadra ad un senso di responsabilità. Non l’ha fatto nei confronti di uno in particolare ma di tutta la squadra. I grandi colpi di mercato hanno deluso? Abbiamo cambiato tanto, abbiamo preso tanti calciatori, abbiamo investito su profili internazionali che in passato hanno fatto grandi prestazioni nelle loro squadre. Siamo convinti che in futuro lo faranno anche nella Juventus. La società è sempre responsabile di tutto quello che succede. Siamo responsabile nei confronti della proprietà e anche dei tifosi».