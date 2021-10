Giuntoli: «Inter-Insigne? Non ci faremo turbare! Agente era lì per altro»

Insigne rimane in scadenza di contratto nel 2022 e le ultime notizie di mercato continuano ad accostarlo all’Inter. Ai microfoni di Sky Sport Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato del chiacchierato incontro tra l’agente del giocatore e il club nerazzurro.

DELICATEZZA – Nella giornata di ieri è rimbalzata la notizia dell’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, in visita nella sede dell’Inter. A quanto risulta, l’oggetto dell’incontro non era il talento del Napoli, ma Danilo D’Ambrosio (vedi articolo). Il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sulla situazione: «Il club ha i suoi parametri, Lorenzo è il nostro capitano. Noi vogliamo che rimanga sicuramente con noi, lui anche da buon napoletano. Stiamo parlando con il suo agente, sicuramente non ci faremo turbare da vari discorsi. Se l’agente doveva andare in sede dell’Inter a parlare di Insigne, avrebbe potuto farlo in maniera più delicata. Se è andato lì è sicuramente andato a parlare di altro».