Giunta: «Morata o Balogun? Bisogna capire la volontà di Inzaghi»

Giunta ha riferito la sua opinione in merito alle operazioni che l’Inter sta seguendo per l’attacco: in pole ci sono i nomi di Morata e di Balogun. Le parole del giornalista a Sky Sport.

VOLONTÀ − Il giornalista di Sky Sport, Mario Giunta, ha parlato delle possibili scelte per l’attacco dell’Inter: «Bisogna capire la volontà di Simone Inzaghi. All’Inter serve un attaccante pronto come può essere Morata e con Balogun ci servirebbe un po’ più di tempo per l’ambientamento».