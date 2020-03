Giulini: “Le 5 partite spostate al 13 maggio? Follia della Lega Serie A!”

Giulini, presidente del Cagliari, è in conferenza stampa col nuovo allenatore rossoblù Zenga. Durissimo il suo commento sulla Lega Serie A, per aver rinviato sabato scorso metà ventiseiesima giornata (fra cui Juventus-Inter), soprattutto perché ora si sta tornando indietro. Queste le sue parole raccolte dall’inviato di Inter-News.it alla Sardegna Arena.

ERRORE GRAVISSIMO – Tommaso Giulini non le manda a dire alla Lega Serie A sulla questione calendario: «L’idea è che certe cose non siano state gestite evidentemente alla grande, mi riferisco al fatto che una mattina siano usciti con cinque partite spostate al 13 maggio. È una totale follia, non a caso siamo qua a pochi giorni a parlare di cinque partite non al 13 maggio. Chi in Lega Serie A se n’è venuto fuori con la data del 13 maggio, anziché da definire, si deve prendere la sua responsabilità. Dovrebbe uscire un DPCM del Governo stasera e domattina dovrebbero ufficializzare il fatto che, per quanto riguarda il Cagliari, non giocheremo nel prossimo weekend perché giocheranno le squadre che devono recuperare».

IL NUOVO CALENDARIO – Giulini spiega come cambia la Serie A, per il Cagliari e non solo: «Giocheremo il sabato successivo a Ferrara (con la SPAL, ndr), il 18 il recupero col Verona e domenica 22 in casa con il Torino. Verosimilmente queste tre partite prima della sosta per le nazionali, considerato che il picco non è arrivato, già domattina com’è normale che sia saranno a porte chiuse. Speriamo che il Cagliari sia fortunato e che quella con il Torino sia a porte aperte».

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi