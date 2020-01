Giulini: “Nainggolan leader, ne avevamo bisogno”. Messaggio all’Inter?

Condividi questo articolo

Giulini, Presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di “SkySport”, poco prima del match contro il Milan. Il patron sardo sottolinea l’importanza di calciatori come Radja Nainggolan (vedi le parole di Acquafresca sul Ninja), arrivato dall’Inter, per il suo club. Attenzione ai possibili sviluppi sul mercato

DAL CAMPO AL MERCATO – Tommaso Giulini ha elogiato il gruppo Cagliari prima della partita contro il Milan: «Abbiamo voglia di festeggiare al meglio la prima partita interna nell’anno del centenario. Ci tenevamo a giocare con una maglia celebrativa: intendo ringraziare tutti coloro che l’hanno permesso. Nandez e Nainggolan stanno facendo molto bene. Radja è un leader nello spogliatoio: è il calciatore di cui avevamo bisogno per questa stagione. Anche Rog e Simeone si stanno comportando bene, oltre ovviamente a Joao Pedro che si è reso protagonista di strepitose prestazioni. Vogliamo mantenere tutti i calciatori che ci hanno permesso di fare questi punti». Occhio, dunque, ai possibili risvolti sul mercato in estate: il Cagliari riuscirà a trattenere Nainggolan, in prestito dall’Inter?