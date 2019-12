Giulini: “Nainggolan a Cagliari mai un comportamento fuori posto”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, dopo la conferenza stampa di oggi (vedi articolo) ai microfoni di “Sky Sport 24” si è soffermato a parlare di Radja Nainggolan, centrocampista in prestito dall’Inter.

SU NAINGGOLAN – Il presidente Tommaso Giulini parla così di Nainggolan, centrocampista in prestito dall’Inter al Cagliari: «Si è messo a disposizione dell’allenatore, mai un atteggiamento fuori posto. E poi come giustamente dice lui quando è fuori dai campi di allenamento ognuno ha la sua vita privata, ed è giusto che se la gestisce come vuole nei limiti di quello che è un comportamento professionale che un club chiede ai suoi giocatori e lui questi limiti da noi non li ha mai superati. È un esempio per tutto il gruppo che lo segue, così come Luca Cigarini che come vedete dialogano a meraviglia».