Giulini annuncia: “Cragno? Torna dall’infortunio per Inter-Cagliari”

Giulini, presidente del Cagliari, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del nuovo Consiglio d’Amministrazione della società. L’occasione era la nomina di Gigi Riva come presidente onorario, ma si è discusso anche di altro. Fra i vari temi toccati anche quello del portiere Cragno, che tornerà dall’infortunio per una delle due partite contro l’Inter. Queste le sue parole raccolte dall’inviato di Inter-News.it al Centro Sportivo di Asseminello.

IL RITORNO – Alessio Cragno si è infortunato alla spalla destra (trauma distorsivo contusivo) lo scorso 7 agosto in amichevole contro il Fenerbahçe. Il portiere del Cagliari sta completando il suo percorso di recupero, e il presidente rossoblù Tommaso Giulini annuncia quando sarà possibile rivederlo in campo: «Su Cragno la notizia è la seguente: ho parlato personalmente con il professor Castagna, che l’ha operato. Lo conosco abbastanza bene, ha operato alcuni dei migliori portieri italiani. Lo vuole vedere quando arriveremo a Milano il giorno prima della partita di Coppa Italia contro l’Inter, verrà visitato il 13 e se l’allenatore sarà d’accordo e il professore darà il suo feedback positivo probabilmente lo vedrete in campo a Inter-Cagliari di Coppa Italia». Il Cagliari fin qui ha utilizzato in porta Robin Olsen e, nelle ultime giornate, Rafael de Andrade per la squalifica dello svedese.