Giulini: «Contro Inter atteggiamento giusto. Nainggolan e Godin trascinino»

Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto a “Radiolina”. Tra i tanti argomenti trattati anche il match perso domenica scorsa per 1 a 0 contro l’Inter guidata da Conte e il rendimento degli ex nerazzurri Godin e Nainggolan

CAGLIARI – Tommaso Giulini analizza così la stagione dei suoi: «Contro l’Inter abbiamo avuto un buon approccio ed è merito di Semplici, ma anche della squadra. Lo stesso discorso vale al contrario però per la sfida contro la Juventus in cui l’atteggiamento iniziale è stato compleatamente sbagliato. Godin e Nainggolan? Da gente di esperienza come loro Joao Pedro e altri mi aspetto sempre qualcosa in più e che trascinino soprattutto i compagni più giovani. Nei loro occhi oggi ho visto voglia di riscatto».