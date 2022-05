Giulini, Cagliari-Inter è un derby personale. Ma il tifo sarà uno – CdS

L’Inter questa sera alle 20.45 è di scena a Cagliari contro i rossoblù inguaiati nella corsa salvezza. Il presidente Giulini, di fronte ai nerazzurri, avrà una serie di emozioni contrastanti dato il suo passato e il suo presente.

EMOZIONI – Quello tra Cagliari e Inter sarà una sorta di derby per il patron del Cagliari, Tommaso Giulini. Come scrive e ricorda il Corriere dello Sport infatti questa mattina, è giusto precisare come Giulini e la sua famiglia siano fortemente legati ai colori nerazzurri. Questo però non fa pesare l’ago della bilancia dalla parte dell’Inter, anzi. Con il suo Cagliari, club preso in mano otto anni fa, c’è una salvezza da conquistare. La Salernitana è lì a portata di mano e il pari di ieri contro l’Empoli aiuta i sardi che però devono vincere stasera per rimettere il destino nelle proprie mani. Un derby tutto personale per Giulini che però, seduto al’Unipol Domus, tiferà ovviamente Cagliari.

Fonte: Corriere dello Sport – Giuseppe Amisani