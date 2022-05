Giuliani: «Juventus, stagione dei rimpianti! Anche in Coppa Italia con Inter»

Giuliani, ospite in collegamento con gli studi di Sky Sport nel corso di Sky Sunday Morning, ha parlato della stagione della Juventus e in particolare la finale persa con l’Inter.

ZERO TITOLI – Fulvio Giuliani ha detto la sua riguardo la stagione dei bianconeri e in particolare la seconda finale persa contro l’Inter: «Tutti hanno avuto dei passaggi a vuoto nel corso di questa stagione, anche il Milan stesso, ecco perché la Juventus poteva rientrare e non lo ha fatto per i propri demeriti, questo è il vero rimpianto. Non lo ha fatto neanche in Coppa Italia contro l’Inter, dove per certi versi ha anche fatto meglio dell’avversario, ma poi si è persa lasciandosi rimontare dai nerazzurri. La Coppa Italia per i bianconeri poteva essere l’unica nota positiva della stagione, e invece dopo dieci anni si è ritrovata con niente».