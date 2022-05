Giuliani: «Inter, non solo errore di Bologna! Ma resta squadra più forte»

Giuliani, ospite in collegamento video dagli studi di Sky Sport, ha parlato della stagione dell’Inter, conclusa però con la non-vittoria del campionato e l’errore contro il Bologna.

LA STAGIONE – Fulvio Giuliani su Sky Sport ha analizzato la stagione dell’Inter, gli errori commessi e torna sull’episodio di Bologna: «Non vorrei apparire anti-buonista, però direi povero Radu. Non dimentichiamo anche una lunga fase di appannamento dell’Inter (febbraio-marzo, ndr). Non c’è solo la sciagurata rimessa in gioco di Perisic e l’erroraccio del singolo. L’Inter ha vissuto una stagione ampiamente positiva e la notte di Liverpool, detto questo è la prima forte d’Italia e non ha vinto. Ha vinto un’altra squadra riconosciuta come meno talentuosa. Questo bisogna dirselo per crescere, non per gettare le croci. La crescita deve passare dal prendere coscienza dei limiti e degli errori commessi».