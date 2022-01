Giuliani: «Gosens? L’Inter ha fatto un gran acquisto. Caratteristica unica»

Gosens sarà un nuovo giocatore dell’Inter già nelle prossime ore. Laura Giuliani, portiere della squadra femminile del Milan, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport promuove il colpo nerazzurro.

BEL COLPO – Da “avversaria” (a livello femminile) Laura Giuliani si complimenta per l’arrivo di Robin Gosens: «Sicuramente è un grande giocatore. Più che altro non si vedono così tanti difensori goleador come lui, è quello che fa la differenza. Una caratteristica unica? Sì, infatti secondo me ha fatto un grande acquisto, soprattutto a gennaio. L’Inter sta creando un senso d’identità grande. Adesso i giocatori vogliono andare all’Inter, negli scorsi anni non accadeva».