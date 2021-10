Giroud: «Vogliamo mostrare alla Serie A che siamo pronti a vincere!»

Giroud ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio del match di Serie A Milan-Verona. L’attaccante francese ha commentato il gioco dei rossoneri e la loro volontà di provare a vincere.

OBIETTIVO – Queste le dichiarazioni di Olivier Giroud prima della sfida di San Siro tra il Milan e l’Hellas Verona: «Milan con l’intensità delle squadre di Premier League? L’ho visto quando sono arrivato a Milano. Ho detto che abbiamo tanti giocatori con grande intensità in partita, con grande generosità ed energia. Ma anche tanta qualità nel gioco. Il mister ha tanti piani per giocare bene e noi vogliamo fare bene per mostrare alla Serie A che siamo pronti per provare a vincere».