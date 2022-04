Giroud sfida l’Inter: «Obiettivo Milan scudetto! Il primo posto ci ha dato serenità»

Giroud non si nasconde, a differenza di quanto fatto da altri tesserati del Milan, e dice apertamente che i rossoneri devono vincere la Serie A, nella corsa con Inter e Napoli. Lo ha fatto in un’intervista doppia con Saelemaekers a Eleven Sports in Belgio.

IN TESTA – Il Milan inizierà la trentaduesima giornata di Serie A con un punto di vantaggio sul Napoli e quattro sull’Inter, che ha una partita in meno. Olivier Giroud dice la sua su cosa significa essere la capolista: «Il primo posto ci ha dato molta serenità e fiducia. Adesso tutto è più semplice, continuiamo e cerchiamo di mantenere la concentrazione partita dopo partita per il nostro percorso. I gol contro Inter, Lazio e Napoli? Quando sei un attaccante resti sempre sotto i riflettori. Vieni atteso in ogni partita, da quando ho cominciato a segnare ho avuto buoni voti sulla stampa. Ci sono dei feedback che arrivano tutti i giorni, fa parte del gioco. Ho trentacinque anni e buona esperienza, ma resto concentrato sul campo. Serve esserci nei momenti decisivi per la squadra e faccio del mio meglio per il nostro obiettivo, che è vincere lo scudetto».