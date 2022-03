Giroud sfida due volte l’Inter: «Speriamo in Coppa Italia o scudetto. Tre in tre punti»

Giroud lancia la sfida all’Inter e ben due volte, fra il derby di ritorno delle semifinali di Coppa Italia (0-0 all’andata) e la Serie A. Lo ha fatto a DAZN dopo aver deciso la sfida di Napoli con un gol di rimpallo (vedi articolo).

OBIETTIVI UGUALI ALL’INTER – Olivier Giroud dribbla soltanto a metà la domanda sul Milan che può vincere la Serie A: «Siamo tre squadre in tre punti. Penso che partita dopo partita siamo ancora in corsa. Non voglio parlare già di scudetto, ma per forza speriamo di vincere qualcosa quest’anno: la Coppa Italia o lo scudetto. Siamo ambiziosi, andiamo ancora fino alla fine».