Giroud: «Scudetto? Destino nelle mani del Milan. Ma frustrante»

Giroud è scontento per lo 0-0 di stasera in Milan-Bologna (vedi articolo). Intervistato da Sky Sport, l’attaccante francese mantiene la fiducia ma sembra che qualcosa si stia iniziando a incrinare.

IN CORSA MA… – Olivier Giroud parla dopo Milan-Bologna, con l’Inter a -4 e con una partita in meno: «Cosa non ha funzionato? Forse fare le giuste scelte, essere più lucidi davanti alla porta. Ci abbiamo provato e riprovato ma loro si sono difesi bene. Ci aspettavamo una partita complicata e dura, ancora una volta però la squadra ha giocato mene. È un po’ frustrante, avremmo voluto giocare e siamo dispiaciuti stasera. Sappiamo che ora abbiamo ancora il destino nelle nostre mani, dobbiamo continuare a crederci».