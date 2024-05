Giroud saluta e ammette: «Inter, grande percorso! Devastato in un caso»

Giroud ha annunciato ufficialmente il suo addio al Milan. L’attaccante francese, che andrà a giocare in MLS, ha salutato il club e i tifosi ammettendo la superiorità dell’Inter ma non senza ricordare la doppietta nel derby che cambiò le sorti del campionato 2021/22. Di seguito quanto dichiarato a Milan TV

FRUSTRAZIONE – Olivier Giroud lascia il Milan e si trasferisce negli Stati Uniti. L’attaccante francese, che ha voluto annunciare il suo addio ufficialmente salutando il club, i compagni e i tifosi, non ha rimpianti in relazione al campionato ormai vinto dall’Inter ma ammette di aver sofferto per l’Europa League: «Rimpianti? No, per me quest’anno il campionato era difficile perché l’Inter ha fatto un grande percorso ma in Europa ero devastato quando abbiamo perso contro la Roma, non era la partita che volevamo giocare. C’era della frustrazione, ero devastato dopo questa partita perché volevo portare un altro trofeo».

Giroud ammette la superiorità dell’Inter ma non senza ricordare la doppietta che cambiò le sorti del campionato 2021/22

Giroud torna allo scudetto del 2022, innescato certamente dalla sua doppietta nel derby con l’Inter: «Penso che la gente si ricorderà della doppietta contro l’Inter quando dovevamo vincere quella partita, ha cambiato il mio rapporto con i tifosi e mi hanno fatto il coro ‘Si è girato Giroud’. Da quel momento ho sentito l’amore e la passione dei tifosi».

Giroud saluta così il Milan e la Serie A, con il ricordo certamente molto bello dello scudetto di due anni fa ma anche con moltissima delusione e amarezza per le due stagioni successive caratterizzate da ben sei derby persi con l’Inter, tra i quali uno di Supercoppa, gli Euroderby in Champions League e l’ultimo, quello del 22 aprile, che ha consegnato la seconda stella ai nerazzurri.