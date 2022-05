Giroud: «Pioli? Orgogliosi di aver vinto con lui. Ecco chi mi ricorda»

Olivier Giroud, attaccante protagonista dello scudetto del Milan, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato a proposito di Pioli

SCUDETTO – Olivier Giroud ha parlato a proposito di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha conquistato lo scudetto ai danni dell’Inter : «Pioli? Mi ricorda Rene Gerard, che è l’allenatore con cui ho vinto il campionato con il Montpellier. Lui parla molto con il cuore, lui fa bene per la sua squadra per ottenere il meglio da ogni calciatore, per vincere, per lottare e mai mollare. Siamo fieri ed orgogliosi di aver vinto con lui, questa vittoria è anche la sua, lui merita tanto».