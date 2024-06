Giroud: «Pavard, gran persona!» Ma si dimentica… l’Inter

Giroud e Pavard hanno rilasciato un’intervista doppia in vista degli Europei. L’attaccante ormai ex del Milan elogia a Canal+ il suo compagno di nazionale con la Francia, ma nel farlo dimentica l’Inter.

I TRIONFI – Il palmarès di Benjamin Pavard, a ventotto anni, è impressionante. In carriera ha vinto la 2. Bundesliga con lo Stoccarda nel 2017, la Bundesliga quattro volte di fila col Bayern Monaco dal 2020 al 2023, lo scudetto con l’Inter il 22 aprile, poi sempre col Bayern Monaco una DFB-Pokal, tre DFL Supercup, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Quindi i Mondiali del 2018 e la UEFA Nations League del 2021 con la Francia, oltre alla Supercoppa Italiana con l’Inter a gennaio. Sedici trofei in tutto per Pavard: difficili addirittura da ricordarli, come fa capire Olivier Giroud.

Le parole di Giroud su Pavard… senza l’Inter

L’ELOGIO – Parlando a Canal+, Giroud ha tante belle parole da spendere su Pavard (lì accanto nell’intervista): «È una grande persona. Qual è la sua migliore qualità? La sua semplicità, il suo grande livello di educazione. Ha fatto più gol o vinto più trofei? Beh lui ha vinto i Mondiali, la Champions League… come gol sicuramente ne ha fatto più di uno, quindi dico i gol». Di reti ne ha fatte quattordici coi club (nessuna in questa stagione, una curiosità) e cinque con la nazionale, di trofei in tutto ne ha sedici. Ma Giroud si è dimenticato quelli con l’Inter, che pure dovrebbe ricordarsi bene. Soprattutto l’ultimo…