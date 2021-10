Giroud: «Inter mi voleva, ma ho scelto di restare al Chelsea. Ecco perché»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato della sua autobiografia in un’intervista al tabloid inglese The Guardian. Spiegando anche i motivi per i quali ha rifiutato l’Inter (quando i nerazzurri lo cercavano) scegliendo di restare a Londra.

RETROSCENA – Olivier Giroud ha raccontato un retroscena sul suo rifiuto di andare all’Inter: «Non c’è niente di facile nella vita, devi prendere e uscire dalla tua zona di comfort. La fede mi ha aiutato ogni giorno, specialmente quando ho dovuto prendere decision importanti. Per esempio nel mio libro è spiegato perché ho scelto di non andare all’Everton o perché ho scelto di stare al Chelsea invece di firmare per l’Inter». Sempre secondo quanto riporta il The Guardian, la decisione sarebbe merito (o colpa?) di Nicole, un’amica della madre. Quest’ultima avrebbe infatti avuto dei sogni premonitori riguardo alla carriera del giocatore, spesso rivelatisi corretti. Influenzando così le sue scelte di carriera. Compresa quella di rifiutare l’Inter.