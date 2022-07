Giroud: «Inter mi voleva, ma non avevano più soldi per me! Mio gol scudetto…»

Giroud in conferenza stampa a Casa Milan per presentare il suo libro “Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino”, ha parlato anche dell’interesse dell’Inter in passato e della lotta scudetto la scorsa stagione.

SCORSA STAGIONE – Olivier Giroud parla della scorsa stagione con la vittoria nel derby e la doppietta contro l’Inter: «Gol al derby? Sono stati pesanti. Se l’Inter avesse vinto il derby sarebbe stata quasi irraggiungibile… Credo che Dio mi ha detto di crederci fino alla fine per il primo gol e anche per il secondo… quella giocata mi capita qualche volta. Tutti i tifosi mi hanno parlato di questo gol per mesi, e lo fanno anche oggi! Succede solo a chi ci crede. Sono molto orgoglioso e spero di vivere ancora questo tipo di emozioni. Ho paragonato l’atmosfera di vincere lo Scudetto a quella del Mondiale. È normale. Non ho mai visto questo tipo di celebrazioni. La gente ha aspettato a lungo questo titolo. Seconda stella? Il più difficile nel calcio non è arrivare, ma restare dove sei. Abbiamo fatto una grande stagione e la nuova sarà una stagione ancora più difficile, perché Juve e Inter si stanno rinforzando».

IN PASSATO – Giroud in passato è stato un obiettivo dell’Inter, racconta: «Parlai con Lampard per trovare una soluzione, ma lui non voleva mandarmi via. Poi segnai 8 gol nelle ultime 10 partite. L’Inter era molto interessata a me, ma ad un certo punto mi hanno detto che non c’erano più soldi per me. Mi voleva anche la Lazio. Ero disperato, volevo andare via».