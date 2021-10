Giroud: «Inter? Dissi così a Lampard. Mi capì, poi le cose andarono bene»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato di quando ai tempi del Chelsea lo cercarono altre squadre, tra cui anche l’Inter.

DICHIARAZIONI – Queste le parole al Daily Mail da parte di Olivier Giroud, attaccante del Milan, sul periodo al Chelsea, in cui lo cercarono altre squadre, tra cui il Tottenham, su cui ha detto. «Beh, c’era una possibilità molto piccola – sorride –. Ho detto a Frank (Lampard, ndr) che ero così determinato a partire e giocare. Gli ho detto che avevo la Lazio, l’Inter e, sì, anche il Tottenham».

IDEA – Giroud sempre sugli Spurs. «Ad essere onesti, non sarebbe stata una buona idea per me come Gooner per cinque anni e mezzo andare al Tottenham, vero? Avrei deluso tante persone, ma tutta questa faccenda fa parte di ciò che i calciatori devono affrontare».

DIALOGO – Giroud sul dialogo con Lampard. «Le persone vedono solo gli aspetti positivi di questo lavoro, ma devi fare sacrifici e affrontare le cose che non vanno per il verso giusto. Il dialogo è importante. A Lampard ho spiegato che dovevo essere di nuovo felice. Gli ho chiesto di darmi quell’opportunità in un’altra squadra. Volevo che mi capisse».

RISPOSTA – Ed ancora Giroud. «Gli ho detto che non si può giocare con una carriera da calciatore così. Ha capito le mie emozioni e gli sono grato perché sono rimasto e le cose sono andate bene dopo. Alla fine mi ha dato la possibilità di ottenere di nuovo grandi cose con il Chelsea. Per giocare di nuovo. E ho segnato gol e contribuito a farci qualificare per la Champions League. Quindi è stata una buona risposta alla fine».

Fonte: dailymail.co.uk – Ian Ladyman