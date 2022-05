Giroud: «Inter? Ci ho pensato io con una doppietta! Scudetto? Emozione»

Olivier Giroud, attaccante del Milan ed uno dei protagonisti dello scudetto rossonero, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della stagione e del duello con l’Inter

EMOZIONE – Giroud parla a proposito dello scudetto appena conquistato dal Milan: «È davvero un’emozione pazzesca questo scudetto. Come sapete, nella mia lunga carriera ho vinto qualcosa, ma questo è speciale perché è come se anche noi giocatori avessimo aspettato undici anni, come i tifosi, con i quali si è creata un’osmosi particolare. Abbiamo sentito la loro emozione per questo scudetto e sono molto orgoglioso di far parte di questa squadra».

GOL – Giroud parla del peso delle sue reti, in particolare la doppietta all’Inter: «Non ho fatto tantissimi gol, per fortuna ho segnato quelli che contavano davvero, che facevano la differenza…la doppietta all’Inter mi ha fatto subito capire che valeva doppio: perché vincevamo la partita ma anche perché eravamo davanti nelle sfide dirette. E se avessimo pareggiato a Reggio col Sassuolo avremmo comunque vinto il titolo. L’ho fatto notare a Saelemaekers quando a Napoli ha sbagliato lo 0-2 che ci avrebbe consentito di passare in vantaggio negli scontri diretti anche con la squadra di Spalletti. Lui, per sdrammatizzare, ha detto che temeva più l’Inter. E che ai nerazzurri, per fortuna, ci avevo pensato io».

Fonte: Tuttosport – Alberto Pastorella