Giroud: «Doppietta all’Inter? In tre minuti tifosi capovolti! Due obiettivi»

Giroud è uno dei principali artefici della rimonta del Milan in campionato che proprio grazie alla doppietta del francese nel derby del 5 febbraio ha iniziata la rincorsa alla vetta. L’ex Chelsea, ai microfoni di europe1.fr, parla proprio della sfida con l’Inter

DOPPIO OBIETTIVO – Olivier Giroud punta dritto allo scudetto ma anche alla Coppa Italia, dove ad aprile ci sarà da giocare la semifinale di ritorno con l’Inter: «Mancano otto partite per realizzare qualcosa di importante per il Milan dopo alcuni anni senza trofei. Abbiamo il sostegno incondizionato dei tifosi che mi hanno accolto bene, tutte le luci sono verdi. C’è anche la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter. Il club non ha mai ottenuto questa doppietta. La strada è ancora lunga, stiamo andando passo dopo passo, ma sarà indecisa fino alla fine».

CAPOVOLTO TUTTO – Giroud parla poi della doppietta messa a segno contro l’Inter che ha ridato linfa al Milan capolista: «Sì, mi ha dato molta energia e fiducia. Quel giorno eravamo sotto 1-0, era il primo derby per me. In tre minuti ho capovolto i nostri tifosi. È stata un’emozione incredibile che non dimenticherò mai. È una delle partite che contano in una carriera e mi ha fatto entrare nel cuore dei tifosi».

Fonte: europe1.fr – Colin Abgrall