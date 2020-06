Giroud: “Ai massimi livelli per 1-2 anni. Voglio la Champions League”

Giroud sembra avere le idee chiare sul futuro della sua carriera. La punta ha recentemente rinnovato con il Chelsea, ma da mesi viene accostato a Inter e Lazio. L’attaccante rivela a France Bleu Herault le sue intenzioni: vuole restare al top in Europa e giocare la Champions League

PROGRAMMI PER IL FUTURO – Olivier Giroud non ha intenzione di fare passi indietro. Incalzato su un possibile ritorno al Montpellier per finire la carriera, la punta ha dichiarato: «Spero di restare ai massimi livelli ancora per almeno 1-2 anni. Spero di giocare la Champions League, le Coppe europee… Non posso promettere che tornerò al Montpellier. E’ stata una bella storia d’amore». I progetti dell’attaccante, dunque, sono chiari, ma l’Inter è ancora alla finestra?