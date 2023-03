Girelli: «Inter fortunata, 2 pali Porto. Destino che doveva passare»

L’Inter ha passato il turno in Champions League superando il Porto nel doppio confronto. Ne parla Girelli, giocatrice della Juventus Women e della Nazionale italiana

DESTINO − Cristiana Girelli, a Prime Video, commenta la prestazione dei nerazzurri a Porto: «Il Porto doveva fare il tutto per tutto, l’Inter è stata anche fortunata con quel doppio legno, palo e traversa, nel finale. Era nel destino che doveva passare. Importanza qualificazione? Importante sia per il morale che per la società, sono soldi importanti che entrano nelle casse del club».