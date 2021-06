Girelli: «Barella determinante. Lukaku? Mi ha impressionato una cosa»

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Femminile e della nazionale italiana, ha parlato negli studi di “Sky Sport” della prestazione di Nicolò Barella in Italia-Turchia e delle qualità di Romelu Lukaku.

DETERMINANTE – Cristiana Girelli ha parlato della prestazione degli azzurri in Italia-Turchia e, specialmente, di quella di Nicolò Barella dell’Inter: «Penso che Roberto Mancini abbia impostato la difesa a tre più due, con Nicolò Barella che va a supporto di Ciro Immobile. Nel primo e secondo gol Manuel Locatelli è riuscito a trovare Barella, che nel primo tempo era stato servito poco: lui è uno che corre tantissimo, ma è anche bravo in fase di gioco. Barella è stato determinante, anche perché era il primo a schermare gli avversari quando impostavano»

ATTACCANTE COMPLETO – Cristiana Girelli, da attaccante, ha poi elogiato le qualità di un altro giocatore dell’Inter: Romelu Lukaku. Queste le sue parole sul belga: «Possiamo definirlo un giocatore completo. A me ha impressionato una progressione che ha fatto in una sfida di Champions League, con il Borussia Dortmund. Quando parte è veloce, fai fatica a stargli dietro e a controllarlo. Poi è un punto di riferimento fondamentale per la squadra, è fondamentale in entrambe le fasi. Fa salire la squadra, tiene la palla, fa reparto e si crea occasioni da solo».