Giraudo, l’avvocato: “Calciopoli, ricorso Cedu fondato! Le conseguenze…”

Intervistato ai microfoni di “Tuttosport”, Amedeo Rosboch, avvocato di Antonio Giraudo, spiega perché in caso di sentenza favorevole dell’ex dirigente Juventus potrebbe essere rimessa in discussione Calciopoli

PROCESSO SPORTIVO – Queste le parole di Amedeo Rosboch, avvocato di Antonio Giraudo, ex dirigente della Juventus, sul processo sportivo. «La giustizia sportiva diede solamente 7 giorni per predisporre le difese, lasso di tempo insufficiente anche solo per la semplice lettura di un fascicolo di oltre 7.000 pagine. (Ed inoltre c’è stata, ndr) la creazione di giurisdizioni disciplinari non precostituite per legge».

CONSEGUENZE – ​Rosboch su cosa potrebbe cambiare in Calciopoli nel caso di accoglimento del ricorso di Giraudo. «Se la CEDU dovesse accogliere il ricorso di Giraudo, è chiaro che accerterebbe che il processo di Calciopoli è stato un processo che non ha rispettato i diritti fondamentali delle parti coinvolte e che quindi è stato celebrato senza il rispetto dei diritti di difesa. Questo provocherebbe delle conseguenze, alcune delle quali sarebbero imprevedibili, perché se cade quel processo cadono una serie di determinazioni che aveva innescato».

AMMISSIBILITÀ – Infine Rosboch sul processo alla CEDU. «Il ricorso è più che fondato anche se l’essere ammessi, in sé è non è scontato, visto che solo il 20% dei ricorsi è ritenuto ammissibile, una percentuale bassa. E poi in quel caso ci sarebbe un processo che, come tutti, prevede un dibattimento nel quale sono sicuro che lo Stato italiano si difenda con ottimi avvocati».

Fonte: Guido Vaciago – Tuttosport