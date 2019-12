Giovinco: “Conte e l’Inter? Non una sorpresa. Però Juventus favorita”

Condividi questo articolo

Sebastian Giovinco, attaccante dell’Al-Hilal che ieri ha affrontato il Flamengo di Gabigol, ai microfoni di “Sportmediaset” ha detto la sua riguardo il campionato di Serie A, in particolare dell’Inter del suo ex tecnico Antonio Conte e della Juventus, che per lui resta la favorita.

CAMPIONATO INTER – Antonio Conte e il campionato dell’Inter non sono una sorpresa per l’ex attaccante di Juventus e Parma, Sebastian Giovinco, che ai microfoni di Sportmediaset ha parlato così: «Se mi stupisce Antonio Conte all’Inter? No, l’avevo detto sin dall’inizio che sarebbe stata una delle pretendenti per lo scudetto. La Juventus da otto anni vince ed è la squadra da battere, è la favorita».