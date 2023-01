Giorno della Memoria, Inter ricorda anche Weisz al Memoriale della Shoah

L’Inter non è mancata all’appuntamento annuale con il Giorno della Memoria. Nel nome di Weisz e non solo, il Club nerazzurro, con Javier Zanetti e una delegazione nerazzurra, ha fatto visita al Memoriale della Shoah.

COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito ufficiale della Società nerazzurra. “In occasione del Giorno della Memoria, l’Inter si è recata in visita al Memoriale della Shoah di Milano, per onorare il ricordo di Árpád Weisz e delle milioni di vittime dell’Olocausto.

Al Memoriale, in rappresentanza mondo Inter, il Vice President Javier Zanetti ha incontrato il Presidente del Memoriale della Shoah di Milano, Roberto Jarach e come da tradizione ha portato in dono una maglia nerazzurra con il numero 18, che in lingua ebraica ha lo stesso suono della parola ‘Vita’ e il nome di Árpád Weisz per ricordare il grande calciatore e allenatore che nella stagione 1929-30 vinse lo Scudetto alla guida dell’Inter.

La storia di Árpád Weisz fa parte di quella dell’Inter – fu lui che lanciò in Serie A il giovanissimo Giuseppe Meazza – ma è anche la testimonianza di un uomo che non riuscì a sfuggire alla follia dei campi di concentramento e di sterminio nazisti. È proprio attraverso il suo ricordo che ogni anno il Club tiene viva la Memoria, perché non dimenticare la sua storia significa mantenere viva quella delle milioni di vittime dell’Olocausto“.

Fonte: Inter.it