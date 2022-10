È la giornata di Zhang, dall’assemblea degli azionisti Inter 2 annunci − CdS

Giornata importante per l’Inter dal punto di vista societario. Oggi è prevista l’assemblea degli azionisti per fare il punto sulla situazione. Parlerà Zhang. Due importanti prerogative da confermare

ZHANG DAY − Senza ombra di dubbio è la giornata di Steven Zhang. Il presidente dell’Inter, oggi in Assemblea degli azionisti, si prenderà inevitabilmente la scena. Dopo le parole al termine di Inter-Viktoria Plzen (vedi articolo), la sua posizione alla guida del club sembra essersi ancor di più confermata. Ciò lo ribadirà davanti ai soci. Non solo, farà capire ancora una volta che la cifra in caso di cessione sarà non meno di 1.2 miliardi di euro. Goldman Sachs e Rain Group facciano ammenda. Inoltre, oggi ci sarà anche il via libera degli azionisti in merito all’aumento di capitale del club. Saranno utilizzati circa 110 milioni di euro, ossia una parte del prestito da 275 di Oaktree. In conferenza stampa, spiegherà la situazione così come faranno Beppe Marotta e Alessandro Antonello.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno