Giornata Mondiale dell’Alimentazione, Inter all’Opera San Francesco

Una delegazione in rappresentanza dell’Inter si è recata all’Opera San Francesco aiutando i volontari nella distribuzione del pranzo.

COMUNICATO – La nota dell’Inter sull’importante iniziatica a cui ha preso parte anche il vice presidente Javier Zanetti. “In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che va in scena oggi sabato 16 ottobre, l’Inter è scesa in campo per promuovere consapevolezza e attenzione verso tutti coloro che soffrono la fame.

Una delegazione in rappresentanza del Club nerazzurro si è recata all’Opera San Francesco per i Poveri, organizzazione no profit di Milano che garantisce alle persone in difficoltà economica assistenza gratuita e accoglienza, e ha aiutato i volontari nella distribuzione del pranzo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del Vice President nerazzurro Javier Zanetti, dei giocatori del Settore Giovanile Lorenzo Peretti e Amadou Mata Sarr e di due dipendenti del Club, oltre al contribuito de La Molisana, Official Pasta dell’Inter, che ha donato oltre 1000kg di pasta“.

Fonte: Inter.it