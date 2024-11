Giornata contro la violenza sulle donne: il toccante video dell’Inter

L’Inter si schiera in prima linea nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Con un emozionante video cinque nerazzurre lanciano un messaggio significativo.

IN PRIMA LINEA – Anche l’Inter, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, fa sentire la propria voce. Ogni 25 novembre l’Italia si tinge di rosso, stringendosi al mondo femminile e provando a sensibilizzare su un tema delicatissimo e difficile da combattere. Dopo aver aderito alla campagna promossa dalla Serie A nella tredicesima giornata, il club nerazzurro lancia sui social un messaggio pregno di significato e sensibilità: «La violenza si manifesta in più forme. Ha più volti. Parla tutte le lingue del mondo. Fermiamola, insieme». Insieme al slogan l’Inter condivide sui propri canali anche un emozionante video, che vede come protagoniste cinque calciatrici della squadra femminile.

L’Inter sensibilizza nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne: il messaggio lanciato nel video

IL MESSAGGIO – Katie Bowen, Ivana Andres, Annamaria Serturini, Tessa Wullaert e Lina Magull sono le protagoniste del video dell’Inter, dedicato alla Giornata contro la violenza sulle donne. Le cinque calciatrici nerazzurre raccontano storie drammatiche in cinque lingue diverse. In merito il sito ufficiale dell’Inter aggiunge: «Il video affronta il tema della violenza contro le donne in tutte le sue forme, sottolineando quanto questa tragica emergenza purtroppo sia una realtà globale che parla tante lingue e assume molte facce. Il video si rivolge direttamente alle donne vittime di violenza fisica e psicologica, offrendo un messaggio di speranza: uscire dalla spirale di abusi è possibile, chiedendo aiuto e denunciando. Con questa iniziativa, Inter è ancora una volta in prima linea nell’attivazione di progetti dedicati all’inclusione e alla diversità».

https://x.com/Inter/status/1860971689317691660