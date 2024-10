Giordano: «Zielinski regista in Inter-Juventus? Non ce lo vedo»

Il dubbio più grande di Simone Inzaghi per Inter-Juventus riguarda la cabina di regia: Piotr Zielinski o Kristjan Asllani? Bruno Giordano è netto in 90° Minuto sulla Rai.

BALLOTTAGGIO – Simone Inzaghi ha un grandissimo dubbio per il centrocampo. Senza Hakan Calhanoglu l’allenatore piacentino ha due opzioni per Inter-Juventus: Piotr Zielinski e Kristjan Asllani. L’albanese non è al 100% per gli ultimi problemi muscolari riscontrati, Bruno Giordano comunque non ha dubbi sul giocatore che metterebbe in campo alle ore 18 a San Siro: «Zielinski playmaker non lo vedo proprio. Asllani è il sostituto ideale di Calhanoglu, se sta bene dovrebbe giocare lui in Inter-Juventus».