Giordano sentenzia: «Inter anti Napoli? Per me no! Vince ma non brillante»

Giordano non ritiene l’Inter un’avversaria capace di insidiare il Napoli. I nerazzurri hanno vinto contro il Verona per 1-0 riportandosi a meno dieci dagli azzurri

NON BRILLANTE − Ospite negli studi di Rai Sport, Bruno Giordano non convinto sui nerazzurri: «Non è l’Inter l’avversaria più insidiosa per il Napoli, non mi ha convinto né stasera né col Parma. Sta facendo dei risultati ma non è una squadra brillante come prima. Credevo che dopo il Mondiale e dopo la partita contro il Napoli, i nerazzurri avessero ripreso slancio invece stanno avendo delle difficoltà di gioco. Credo che la Juventus abbia qualcosa in più dell’Inter».