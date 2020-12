Giordano: “Scudetto? Tutto puÃ² succedere, l’Inter senza coppe…”

Giordano: “Scudetto? Tutto può succedere, l’Inter senza coppe…”

Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, ha parlato oggi della lotta scudetto in cui vede l’Inter possibile favorita. Le parole dell’ex giocatore ai microfoni di “Maracanà” per “TMW Radio”

IL CAMPIONATO – Giordano parla della lotta scudetto: «I campionati, soprattutto questo, si possono vincere o perdere per uno o due punti. Credo che la Juventus sarà nella lotta insieme a Inter e Milan, poi tutto può succedere. C’è una partita da recuperare, gli scontri diretti, tutto il girone di ritorno. Se la Juventus ritroverà il Dybala della scorsa stagione potrà fare un girone di ritorno importante. Per l’Inter i presupposti ci sono, andando avanti nella stagione avrà solo il campionato mentre le altre dovranno giocare anche le Coppe. Da una tragedia sportiva come l’eliminazione dalle coppe può esserci questo vantaggio».