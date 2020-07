Giordano: “Scudetto riaperto? Inter vince, ma no. Juventus, è il minimo”

Giordano ha parlato della corsa dei nerazzurri alle spalle della Juventus, pochi minuti prima della partita tra SPAL e Inter. L’ex calciatore non crede alla possibilità di riaprire la corsa al primo posto. Di seguito le sue dichiarazioni

QUESTIONE CHIUSA – Bruno Giordano sottolinea le bassissime possibilità per l’Inter di tornare in corsa: «Juventus? I bilanci dipendono soprattutto dalla Champions League. Vincere il campionato è il minimo per questa squadra. Se lo vince con 10 punti in meno, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Non credo che l’Inter possa riaprire lo Scudetto, anche se penso che i nerazzurri vinceranno stasera. Penso che Lazio e la squadra di Conte rimpiangeranno i punti persi per strada. La Juventus alla fine porterà a casa il campionato, seppur con qualche difficoltà».