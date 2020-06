Giordano: “Scudetto Inter? Parte da -8. Terrei Nainggolan, Icardi affare”

Giordano parla della ripresa della Serie A e delle possibilità di Scudetto per l’Inter. L’ex attaccante parla anche del futuro di Radja Nainggolan e della cessione di Mauro Icardi al PSG. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

GESTIONE DEL MERCATO – Bruno Giordano dalla lotta per i primi posti al mercato: «Scudetto? Ci sono 8 punti da recuperare per l’Inter (dalla Lazio seconda, ndr.). E’ vero che c’è lo scontro diretto tra Lazio e Juventus, ma l’Inter non può permettersi di sbagliare una partita. Nainggolan? I calciatori oggi vanno dove vogliono loro. Ha scelto Cagliari e se ha voglia di tornare alla Roma, e ci sono le condizioni, può farlo – dice Giordano -. Se fossi nell’Inter ci penserei due volte prima di darlo via. Ha dimostrato di essere un ottimo elemento anche al Cagliari, l’anno prima con l’Inter, nonostante qualche infortunio, è stato importante per il ritorno in Champions League. Icardi? L’affare lo ha fatto l’Inter. Non stravedo per lui, sotto l’aspetto del gioco e delle vittorie vincerà poco in carriera. Non mi piace il suo modo di partecipare al gioco della squadra».