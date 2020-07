Giordano: “Messi-Inter? Solo dopo fallimento Champions. Eriksen pulito”

Giordano ha parlato dell’ipotesi legata a Lionel Messi per l’Inter e al percorso del Barcellona in Champions League. Dichiarazioni importanti anche per Christian Eriksen che sta faticando nei primi mesi in nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

TRA CAMPO E MERCATO – Bruno Giordano tra l’inserimento del danese e il mercato: «Messi? Credo che dipenda molto dalla Champions League. Se dovesse andare male ai blaugrana, potrebbe iniziare a pensare all’Inter e a parlarne. Ad oggi, però, penso che le possibilità siano intorno al 5%. Leo fa parte della storia del club e di una città come Barcellona. Eriksen? E’ uno di quei giocatori che vanno coccolati. Ci sono giocatori a cui vanno date pacche sulle spalle. Anche se entra a pochi minuti dalla fine, gioca sempre da professionista, tanto che è un ragazzo pulito».