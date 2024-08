Giordano: «Mercato Inter? Difesa coperta! Con Taremi esperimenti»

Il 2-2 dell’Inter ieri sul campo del Genoa lascia aperti diversi discorsi relativi al mercato, fra difesa e attacco. Secondo l’ex calciatore Giordano, ospite a Rai Sport, è necessario inserire Taremi ma il pacchetto arretrato potrebbe non necessitare di un altro rinforzo.

GLI ACQUISTI DA FARE – L’Inter, dopo i due innesti a parametro zero Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, in tutto il mercato ha preso solo il secondo portiere Josep Martinez. Poco, pochissimo a dodici giorni dalla fine. Ora si pensa a un difensore, su esplicita richiesta non solo di Simone Inzaghi ma pure di Alessandro Bastoni, e si spera in un attaccante nel caso in cui qualcuno venga a prendersi Joaquin Correa. Poco meno di due settimane per sistemare la rosa, in modo da avere un organico ancor più competitivo per tutte le partite che ci saranno in stagione. Bruno Giordano, però, è convinto che l’Inter possa essere a posto così.

Per Giordano bastano Taremi, Zielinski e Martinez come nuovi dell’Inter

I RINFORZI – Ecco cosa ha detto Giordano sull’Inter, dopo il pari col Genoa: «C’è da dire che ha mantenuto tutta l’ossatura della scorsa stagione e ha aggiunto tre giocatori importanti. La difesa? Mi sembra abbastanza coperta in quella posizione, ma è anche vero che rischia di giocare settanta partite in questa stagione con tutte le competizioni. Più ne ha meglio è. Nel finale di partita ha giocato con i tre attaccanti, cosa che non aveva mai fatto. Ha messo dentro i tre attaccanti con Taremi, va sperimentato e va provato».