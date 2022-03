Giordano: «Lukaku campione, ma non lo riporterei all’Inter! La penso così»

Giordano commenta le voci su un possibile ritorno di Lukaku all’Inter, viste le difficoltà del Chelsea (vedi articolo). L’ex attaccante, durante 90° minuto del sabato su Rai Sport +, si esprime poi sulle partite di oggi.

LA VOCE – Per Bruno Giordano l’Inter deve pensare a Romelu Lukaku, pur non “gradendolo”: «Riprenderlo? Sicuramente sì. Stiamo parlando di un campione, anche se io non lo riporterei a Milano per com’è il mio modo di pensare. Sul giocatore è importantissimo».

IMPEGNI TOSTI – Oltre alla questione Lukaku Giordano valuta la domenica di Serie A: «Quello che vale per l’Inter col Torino vale per il Napoli a Verona. Saranno due partite molto difficili, se vuoi vincere su quei campi devi fare la partita perfetta. Hanno le qualità per farlo, anche se ci sono delle assenze, però devi stare concentrato per novantacinque minuti per tenere il passo del Milan. Anche un pareggio adesso può pregiudicare: è come una mezza sconfitta».