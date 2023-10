Giordano: «Lautaro Martinez record di gol? Difficile per un motivo!»

Da ex attaccante Bruno Giordano esprime il proprio parere su Lautaro Martinez e sulla possibilità che il capitano dell’Inter riesca a battere il record di gol di un ex attaccante della Serie A.

PROBLEMA – Bruno Giordano mette in evidenza un limite del capitano dell’Inter, nonostante ne apprezzi le qualità. Così l’opinionista di “90° Minuto”: «Se Lautaro Martinez può arrivare al record di 36 reti di Gonzalo Higuain? Non credo. Ma non lo dico perché io non credo in Lautaro Martinez. Lui per me è tra i numeri 9 più forti al mondo. Il suo problema è che non tira i calci di rigore e senza fai fatica. Se agli undici gol adesso avesse aggiunto 3 o 4 rigori e da qui alla fine altri sarebbe già in zona venti reti. Lautaro Martinez ha battuto il calcio di rigore solo di Salerno. Chi è arrivato a quota trentasei come Higuain e Ciro Immobile ha battuto tanti calci di rigore».