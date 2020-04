Giordano: “Lautaro Martinez puÃ² fare carriera straordinaria. Il Barcellona…”

Giordano: “Lautaro Martinez può fare carriera straordinaria. Il Barcellona…”

Bruno Giordano, ex attaccante oggi allenatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter finito nel mirino del Barcellona.

SCAMBIO – Lautaro Martinez farà una grande carriera. Ne è convinto Bruno Giordano, che parla anche delle prospettive di mercato dell’argentino: «Lautaro Martinez? Ha le qualità per fare una carriera da top player, è giovane e ha già dimostrato all’Inter di saperci fare e ora ha dietro squadroni come il Barcellona. Tra qualche anno starà lì a lottare per qualcosa di straordinario, come il Pallone d’oro. Io vedrei bene uno scambio, perché sono molto simili, Lautaro-Suarez. Se fossi nel Barcellona lo farei, prenderei un giocatore che ha 6-7 anni in meno. L’altro però, se in forma, è uno di quei giocatori che fa la differenza. Nell’immediato può dare tanto. Il Barcellona può permettersi di aspettare qualche anno, perché ha vinto tanto. Ma se l’Inter vuole vincere subito è un’operazione che potrebbe starci».