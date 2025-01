Giordano: «Lautaro Martinez c’è. L’apporto e un’importanza!»

Bruno Giordano si è espresso sulla situazione vissuta al momento da Lautaro Martinez, calciatore che non sta riuscendo a incidere in zona gol come fatto negli scorsi anni all’Inter.

IL COMMENTO – Bruno Giordano si discosta dal novero delle voci critiche nei confronti di Lautaro Martinez, il quale sta avendo difficoltà a concretizzare le occasioni da gol avute durante un match. L’ex calciatore ne ha parlato in questi termini a 90º minuto: «Quando vinci, il problema non c’è. Le difficoltà maggiori subentrano quando non arrivano i risultati. In ogni caso, la sua prestazione contro l’Atalanta è stata buonissima. L’argentino fa giocare bene la squadra, ma ora gli manca il gol. La rete è comunque lì, grazie alle occasioni che lui è in grado di creare. Lautaro è un punto di riferimento per l’Inter, i compagni lo cercano e lo considerano importante per il gruppo».