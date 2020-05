Giordano: “Lautaro Martinez? Inter con Griezmann ci guadagna! Vidal…”

Lautaro Martinez è il grande obiettivo del Barcellona, che prova a trattare con l’Inter, la quale però non ha intenzione di concedere sconti (vedi articolo). Bruno Giordano – intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio” – pensa che il club nerazzurro potrebbe addirittura guadagnarci. Di seguito le sue dichiarazioni

RINFORZO – Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter per andare al Barcellona. Secondo Bruno Giordano, solo Antoine Griezmann potrebbe rinforzare i nerazzurri: «Privarsi di un giocatore così non è semplice, ma se hai un sostituto altrettanto bravo… Mi dispiace per l’Inter se andrà a Barcellona, ma se arriva Griezmann il club nerazzurro ne va a guadagnare nell’immediato. Nel futuro Lautaro farà una carriera da top player però. Arturo Vidal? È un giocatore importantissimo che Antonio Conte conosce a memoria».