Giordano: «Inter a Udine, Milan con la Fiorentina? Oggi la classifica finale»

Oggi in campo Inter e Milan rispettivamente contro Udinese e Fiorentina. L’ex giocatore Bruno Giordano, ospite negli studi di 90°minuto del sabato, ritiene questa giornata decisiva ai fini dello Scudetto

GIORNATA DECISIVA − Giordano non ha dubbi sul turno di oggi: «La classifica di questa sera sarà quella definitiva. Se il Milan supererà lo scoglio della Fiorentina potrà vincere lo Scudetto; mentre l’Inter dipende dalla reazione post Bologna contro l’Udinese. Le gare di oggi quindi saranno veramente importanti per la corsa Scudetto. Anche perché ormai il campionato sta per finire con solo quattro giornate al termine».