Giordano: «Inter, mancata la concentrazione della Champions League»

Giordano analizza i motivi del perché l’Inter non sia riuscita a vincere lo scudetto. Uno di questi è riconducibile alla Champions League.

QUESTIONE DI CONCENTRAZIONE – A 90° del sabato, su Rai Due, si parla della perdita dello scudetto da parte dell’Inter. Oltre a dare pieno merito al Napoli, come fa Marco Tardelli, Bruno Giordano ha voluto analizzare i motivi del perché la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a bissare il titolo stravinto la passata stagione. Queste le sue parole a tal proposito: «Parole di De Vrij? Forse non hanno avuto la stessa attenzione che hanno avuto in Champions League. Hanno dato il campionato un po’ per scontato e quando ti viene a mancare la concentrazione, poi c’è la partita di Champions, tutto ciò può influire».