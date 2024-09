Giordano: «L’Inter ha ritrovato uno stimolo, grazie alla Juventus!»

L’Inter ha chiuso la primissima parte della nuova Serie A in testa alla classifica, a pari punti con Juventus, Torino e Udinese. Sul possibile duello con la squadra di Thiago Motta si sofferma Giordano, nel suo intervento a Rai Sport.

ALLA SOSTA ALLA PARI – Inter, Juventus, Torino e Udinese. Sono le quattro squadre in testa alla classifica dopo tre giornate di Serie A, con le posizioni che rimarranno cristallizzate finché non si riprenderà sabato 14. La sosta per le nazionali permette di dare un primissimo bilancio del nuovo campionato, che in appena 270′ non vede già più squadre a punteggio pieno. Nonostante il pareggio all’esordio col Genoa, per Bruno Giordano l’Inter resta la formazione da battere.

Inter davanti a tutti, anche alla Juventus: la certezza di Giordano

MEGLIO DELLE ALTRE – Giordano usa la partita di venerdì contro l’Atalanta, vinta 4-0, per spiegare perché preferisce i nerazzurri: «Proprio gioca semplice, la difficoltà è quella a volte. Non deve perdersi in giocate assurde: loro giocano con grande semplicità e grande velocità, hanno una base tecnica negli undici e nei quindici spaventosa. L’Inter della prima ora è stata un qualcosa di veramente fantastico: se lo vediamo fare dal Real Madrid o dal Manchester City… L’Inter si è vista da subito: il primo gol, su autogol, una cosa fantastica. Questo stimolo forse l’ha ritrovato, perché forse senza quegli acquisti della Juventus pensava di fare un campionato molto più tranquillo. Con gli acquisti della Juventus l’Inter ha avuto questa impennata, che li ha portati a rigiocare a livello altissimo».